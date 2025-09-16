Sıfır Atık Vakfı'ndan öğrencilere burs desteği

Türkiye’nin sıfır atık vizyonuna bilimsel katkı sağlayacak akademik çalışmaların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen burs programı, yalnızca maddi bir katkı olmanın ötesinde; çevre, iklim değişikliği, kaynak verimliliği, atık azaltımı, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda yenilikçi yaklaşımlar ve kalıcı bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.
AKADEMİK BAŞARI VE SIFIR ATIK ALANINA KATKI ESAS ALINACAK
Burs başvurularında adayların akademik başarıları, sıfır atık alanına sağlayacakları katkı ve mali ihtiyaç durumları dikkate alınacak. Ayrıca burs programına başvuracak öğrencilerin tez dönemine geçmiş olmaları ve tez konularının sıfır atık ile doğrudan ilgili olması gerekiyor. Böylece, ülkemizin çevre politikalarına, atık yönetimine ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli çalışmaların ortaya çıkması amaçlanıyor.
Burs başvuruları, 15 Eylül-10 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek olup, adaylar bu tarihler arasında Sıfır Atık Vakfı’nın resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
BURS TUTARLARI
Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine aylık 20 bin TL,
Doktora öğrencilerine ise aylık 28 bin TL burs verilecektir.
Başvurular, Sıfır Atık Vakfı tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından, adayların başarı düzeylerini, mali ihtiyaçlarını ve tez konularının sıfır atık alanıyla olan ilişkisini dikkate alarak değerlendirilecek.
Sıfır Atık Vakfı tarafından oluşturulan Seçici Kurul, çevre ve sürdürülebilirlik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli isimlerden oluşuyor.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Kübra Kalyoncu – Sıfır Atık Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Prof. Dr. Zekai Şen – Sıfır Atık Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Jose Manuel Moller – BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkan
YARDIMCISI
Carlos Silva Filho – BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyesi
Christian Mensah – BM-Habitat Hükümetlerarası İlişkiler Şefi
Dr. Neil Khor Jin Keong – BM-Habitat Eski Genel Sekreter Yardımcısı
Doç. Dr. Börte Köse Mutlu – İstanbul Teknik Üniversitesi Sürdürülebilirlik Anabilim Dalı
BAŞKANI
Prof. Dr. Burak Demirel – Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Dr. Tamer Atabarut – Boğaziçi Üniversitesi UN-SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay – Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi,
TÜRKİYE'NİN SIFIR ATIK VİZYONUNA ÖNEMLİ KATKI
Sıfır Atık Hareketinin kurucusu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve liderliğinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, burs programı ile yalnızca öğrencilerin eğitimlerine maddi destek sunmayı değil; aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Türkiye’nin sıfır atık vizyonuna bilimsel katkı sağlayacak genç araştırmacıların yetişmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.