Silopi’de izinsiz yürüyüşe müdahale eden jandarmaya halktan destek HDP'li vekillerin katıldığı izinsiz ve provokatif eyleme müdahale eden jandarmaya, Silopi halkından ikram geldi.

İHA

Mehmetçik, terörden temizlediği doğu illerinde güvenliği sağlamaya devam ediyor.

Şırnak Silopi'de bir araya gelen ve aralarında DTK Eş Başkanı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Saliha Aydeniz'in de bulunduğu grup yürüyüş yapmak istedi.

Şırnak Valiliği ise 16 Eylül'den geçerli olmak üzere 25 Eylül'e kadar 10 günlük etkinlik yasağı olduğunu duyurdu.

Buna rağmen izinsiz yürüyüş yapmak isteyenler olunca, jandarma güvenliği sağladı ve müsaade etmedi.

Müdahalenin ardından kalabalık dağıldı. Bölge halkı ise güvenlik güçlerine su ikram etti.

Silopi halkı askerin yanında

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu grubun şehir dışından geldiğini belirterek, jandarma personellerine ikramda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Koç, halkın güvenlik güçleriyle dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, provokasyonlara karşı dimdik durduklarını ifade etti. Koç, “Bugün İlçemiz dışından gelip yasadışı yürüyüş bahanesiyle halkımızı provoke etmeye çalışan gruba karşı askerinin, polisinin yanında dimdik duran kıymetli hemşehrilerime ve en çok da bu tiplerin ellerine tutuşturmaya çalıştıkları taşları yere atıp jandarma abileriyle kucaklaşan Silopili çocuklara, evlatlarıma teşekkür ediyorum.” dedi

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)