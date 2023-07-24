Sinop'ta gecikmeli düğün: Yaşlı çiftin yüzü, 48 yıl sonra güldü 24 yaşında dünyaevine giren ancak maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamayan çift, 48 yıl sonra gelinlik ve damatlık giydi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA 72 yaşındaki emekli gurbetçi Enver Gökay ile 62 yaşındaki Reyhan Gökay çifti, 48 yıl önce dünyaevine girdi. 24 yaşında evlenen çift, o dönemde maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamadı. Sözünü tuttu Enver Gökay, eşine bir gün davullu zurnalı düğün yapacağını söyleyerek, söz verdi. Gurbetçi, tam 48 yıl sonra bu sözünü yerine getirdi. Siirt’in Ayancık ilçesine bağlı Maden Köyü’nde yaşayan evli çift, akraba ve yakınlarına davet göndererek, düğünlerine katılmalarını istedi. 48 yıl sonra gelinlik ve damatlık giydiler Düğünden bir gün önce kına organizasyonu da gerçekleştiren çift, 48 yıl sonra gelinlik ve damatlık giydi. Düğünde oyun havaları eşliğinde oynayan çifte, yakınları da eşlik etti.