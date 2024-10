Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi profesörü Kenan Atabay, 44 yıllık meslek hayatını geride bırakıp Sinop’un huzurlu kırsalına yerleşti. Yaklaşık 15 yıl önce ailesiyle birlikte tatil için Ankara’dan Sinop’a gelen Atabay, bu şirin Karadeniz şehrine adeta aşık oldu. Tatillerini burada geçirmeye başladıktan sonra, 10 yıl önce emekli olmasının ardından Sinop’un Lala köyünden arkadaşlarıyla birlikte bir arazi satın aldı.

Araziyi çitle çevirmek isterken komşu parselin sahibiyle bazı nedenlerden ötürü sorunlar yaşadı. Komşusuyla yaşadığı bu anlaşmazlık, Atabay’ı beklenmedik bir karara yöneltti ve komşusunun atıl durumdaki arazisini de satın aldı. Zamanla Sinop’a daha sık gelen Atabay, burada bir ev yaptırdı ve yılın belirli dönemlerinde köy hayatının keyfini sürmeye başladı.

Bu süreçte, aldığı 20 dönümlük atıl araziyi boş bırakmak istemeyen Atabay, 2018’de büyük bir emek vererek bu toprağı elma bahçesine çevirdi. Şimdi ise her yıl yaklaşık 40 ton elma hasadı alıyor ve bu sürecin kendisi için hem huzurlu hem de tatmin edici bir deneyim olduğunu ifade ediyor.

KOMŞUSUYLA YAŞADIĞI TARTIŞMA SONRASI ELMA BAHÇESİ OLDU

Atabay, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, 10 yıl önce emekliye ayrıldığını belirtti. Elma bahçesi kurmayı başta hiç düşünmediğini, ancak komşusuyla yaşadığı küçük bir tartışmanın kendisini bu işe yönlendirdiğini gülümseyerek anlatıyor:

ÜRETİM ARTINCA MARKALAŞTILAR

Kenan Atabay, arazisini satın alırken asıl amacının ticaret olmadığını, ancak yıllık elma üretiminin 40 tona ulaşmasıyla birlikte bu miktarın tüketilemeyecek kadar fazla hale geldiğini belirtiyor. Konuyu şu sözlerle açıklıyor:

Şimdi elma ağaçlarının 6-7 yaşına geldiğini ve her yıl yaklaşık 40 ton elma hasadı aldıklarını belirten Atabay, bu çaba ve özveriyle doğal, katkısız ürünler üretmeye devam ettiklerini söylüyor.

ISPARTA'DA BUDAMA ÖĞRENDİ

Kenan Atabay, bahçeyle ilgilenirken karşılaştığı en büyük zorluğun çalışacak bir ekip bulamamak olduğunu dile getiriyor. Sinop’un mutlu bir şehir olmasına rağmen bu alanda iş gücü bulmanın oldukça zor olduğunu vurgulayan Atabay, çözümü kendisi bizzat öğrenmekte bulmuş:

Sinop, Türkiye’nin en mutlu şehri olarak biliniyor, ama bu mutluluğun sırrı nedir, tam olarak bilemiyorum. Yine de burada çalışacak birini bulmak neredeyse imkansız. Bahçedeki işlerin yüzde 90’ını neredeyse tek başıma yapıyorum. Budamadan meyvelerin toplanmasına, ağaçların seyreltilmesinden gübrelemeye kadar her aşama var. Bu işlerin her biri 4 bin ağacın üzerinde uygulanıyor ve her biri en az 20-30 gün sürüyor. Örneğin, sadece budama işlemi bile 30 günümü alıyor.