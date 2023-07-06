Şırnak yaylaları 40 bin arılı kovana ev sahipliği yapacak Bir zamanlar terörle anılan Faraşin ve Avaspi yaylaları arıcılığın merkezi haline geldi. Yaylalar bu sezonda 40 bin kovana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İHA

1990'lı yıllarda terörle anılan Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki Faraşin ve Avaspi yaylaları arıcılığın merkezi oldu.

Huzur ortamının hüküm sürdüğü Şırnak yaylarında bal üreticileri yaylaların yolunu tutuyor.

Arıcılar yaylalara çıkmaya başladı

Beytüşşebap ilçesine bağlı yaylalara akın eden binlerce arıcı, Şırnak yaylalarının bu yıl kapasitesinden fazla arılı kovana ev sahipliği yaptığını söyledi.

Arıcılar, lavanta çiçeği bal üretiminin bu yıl verimli geçeceğini dile getirdi.

"Bu yıl güzel bir verim almayı düşünüyoruz"

Faraşin Yaylası'nda arıcılık yapan Übeydullah Encü, yaylalarda çok arı olduğunu, yabancı arıcıların da geldiğini söyledi.

Yaylanın Şırnaklılara yetmediğini belirten Encü, "Bin arının bulunması gereken yerde 5 bin arılı kovan konaklıyor. Bu yıl güzel bir verim almayı düşünüyoruz." dedi.