Şırnak'ın terörden arındırılan yaylalarında hayvancılık canlanıyor Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak’ın Uludere ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için yüksek rakımlı yaylalara yaşam alanları inşa ediliyor.

İHA

Güvenlik güçleri terörle amansız bir mücadele yürütüyor.

Bu mücadele sonucunda yurt içinde terörist sayısı ciddi sayıda düşerken bundan 10 yıl önce terörle anılan birçok lokasyonda hayat normale dönüyor.

Güvenlik kuvvetleri tarafından kararlılıkla sürdürülen operasyonların ardından terörden arındırılan yaylalar vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Şırnak yaylaları da onlardan biri...

Hayvancılığın geliştiği yaylalarda, çiftçiler için de yaşam alanları oluşturuluyor.

Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, yaylaya çıkıp aylarca kalan vatandaşlar için bir çok bölgede mescit, tuvalet ve dinlenme alanlarının olduğu yaşam alanı inşa edildiğini söyledi.

"Yaylalarda yaşam alanı yaptık"

4 mahallenin kullanacağı Seriro yaylasında bay ve bayan tuvalet, mescit ve dinlenme alanlarını inşa eden Başkan Ürek, "İlçemizde yaşayan vatandaşların tamamı hayvancılıkla uğraşıyor. Yıllardır kanayan bir sorundu aslında, bizler devletimizin ve hükümetimizin destekleriyle ilçemizin bir çok bölgesinde sulaklar yaptık, içme suyu getirdik. Yaylalarda yaşam alanı yaptık. Besicilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan yaşam alanları inşa ettik. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.