Şırnaklı gençler, FIFA standartlarına uygun sahaya kavuştu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde, Hanke Dağı yamacında ve Hilal Baraj Gölü manzarasına karşı inşa edilen FIFA standartlarındaki stadyum, bölgedeki futbol tutkunu gençlerin hayatına yeni bir yön verdi.

Hilal Belde Belediyesinin girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen Hilal Stadyumu, sarp dağların arasında yer alan bölgede futbol hayali kuran gençler için umut kapısı oldu. Daha önce tarlalarda top koşturmak zorunda kalan gençler, Zöle Mahallesi’nde 2023’te yapımına başlanan ve geçen yıl haziranda tamamlanan 300 kişilik modern statta artık profesyonel şekilde futbol oynayabiliyor.

KASABI, TARIM İŞÇİSİ, ULUDERE SPOR İÇİN TOP KOŞTURUYOR

Kasap, market işletmecisi, tarım işçisi ve turizm çalışanı gibi farklı mesleklerden gençler, stadın yapılmasıyla kurulan Uludere Spor Kulübü çatısı altında lisanslı futbolcu olma fırsatı buldu. Şırnak 1. Amatör Küme’de mücadele eden takım, stadyumda yaptığı antrenmanlarla yeni sezona hazırlanıyor. Baraj gölü ve dağ manzarası ise hem oyuncuların hem taraftarların maç keyfini katlıyor.

"DAĞLARIN ARASINDA BİR FUTBOL KÜLTÜRÜ OLUŞTU"

Uludere Spor Kulübü Teknik Direktörü Bedirhan Yarar, kulüplerinin de stat gibi yeni olduğunu belirterek, geçmişte bölgenin engebeli yapısı nedeniyle uygun futbol sahası bulunmadığını anlattı. “Düz alan olmadığı için stadı yapmak kolay olmadı, ancak manzarasıyla çok özel bir yer kazandırıldı” diyen Yarar, U19, U18, U15 ve bölgesel amatör takımlar kurduklarını, şu an 150’ye yakın lisanslı futbolcuları olduğunu söyledi:

Eskiden gençler tarlalarda oynardı, fakat ekim zamanı saha kalmazdı. Şimdi Hilal, Şenoba ve Uludere’de gençlerin hayatı değişti. Stadyum dolup taşıyor, park yeri bulunmuyor. Bu saha gençlerimiz için adeta nefes oldu.

"BÖYLE BİR İMKANI BİZE SAĞLADIKLARI İÇİN MUTLUYUZ"

Takım oyuncularından İsmail Kara, “Bu sahada futbol oynamak çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” derken, Mehmet Cemil Babat ise “Eskiden dağlık arazide top oynuyorduk, şimdi harika bir sahamız var. Manzarası da mükemmel” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Takımın 19 yaşındaki kalecisi Mehmet Orhan, eskiden futbol oynayacak alan bulamazken şimdi lisanslı futbolcu olma fırsatını yakaladığını belirterek, stadın kendilerine sağladığı imkânın önemini vurguladı.