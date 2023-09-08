Şırnak'ta aşiretin düğünlerde renkli kıyafet zorunluluğu Düğünlerde yöresel kıyafet giyme zorunluluğu bulunan Goyan aşiretinin düğününde renkli görüntüler oluştu.

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İHA

Renkli kıyafetleri ve takılarıyla aşiret düğünleri büyük ilgi görüyor...

Farklı adetleriyle aşiret düğünleri merak uyandırırken takılan takılar ise birbiriyle yarışıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyan aşireti, düğünlerde yeni bir karara imza attı.

Goyan aşiretine mensup bölgenin tanınmış simalarından Fuat Tonka’nın kardeşi Bedri Tonka ile Gülcan Tunğ için iki gün iki gece süren görkemli düğüne, takı ve para yerine davetlilerin giydikleri yöresel elbiseler damga vurdu.

10 bin liralık yöresel kıyafet

Düğün alanında gelin ve damada takılan takılar yerine bu kez kadınların giydikleri 10 bin liralık poşi ve yöresel kıyafetler dikkat çekti.

Düğün alanında yöresel kıyafetli davetliler, gece geç saatlere kadar halay çekti.

"Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz"

Davetlilerden Evin Tonka, görkemli düğünlerde süslenip geldiklerini belirterek, şöyle dedi:

Poşilerimizi takıyoruz. Herkesin düğününde takılmıyor. Kalabalık ve tanınmış kişilerin düğünü olunca zorunlu hale geldiği için giyiyoruz. Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)