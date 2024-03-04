Sivas'ta doğumda öldüğünü sanıp oğlağa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı: Uzman uyardı Besici Savaş Koçtepe'nin keçisi ikiz doğum yaptı. Koçtepe, doğumda kalbinin durduğunu sandığı oğlağa, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Uzman isim, hayvan doğumlarında hareketsiz doğan yavrunun ölmediğini ve bu tip durumlarda müdahale yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

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DHA

Sivas'ta Kangal ilçe merkezinde besicilik yapan Savaş Koçtepe'nin keçisi, dün akşam ikiz doğum yaptı.

Doğumdan sonra oğlağın hareketsiz halde durduğu görüldü.

Bunun üzerine Koçtepe, oğlağın nefes almadığını ve kalbinin durduğunu sanarak kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Oğlak annesiyle buluştu

Oğlak bir süre sonra ise kendine geldi. Sağlık durumu iyi olan oğlak daha sonra annesiyle buluşturuldu.

"Suni teneffüs ve kalp masajıyla kurtardık"

Besici Savaş Koçtepe, yaşananları anlatarak, "Annenin doğumu zor gerçekleşti. İki yavru olduğu için annenin kanalı tıkanmıştı. Müdahale ettik ama uzun süre oksijensiz kalan yavrularımız bayılma, ölme eşiğindeydi. Suni teneffüs ve kalp masajıyla kurtardık." dedi.

"Zarar verir"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya ise şunları kaydetti:

Doğumlarda bu tip şeylerle çok fazla karşılaşılıyor. Yavrunun hareketsiz veya baygın doğması doğum kanalında uzun süre beklemesinden ya da bazı sıvıları yutması nedeniyle kaynaklanıyor. Bu tip doğumlarda öldü sanılıp, suni teneffüs ve kalp masajı yapılması doğru değildir, Hayvana zarar verir. Yavru birkaç dakika içerisinde hareketlenip kendine gelecektir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)