SMA'lı Alp bebek için hedeflenen 1.8 milyon dolar toplandı

SMA Tip 1 hastası olan 6 aylık Alp bebek için başlatılan kampanyada, yurt dışında tedavi görebilmesi için gerekli olan 1,8 milyon dolar toplandı.

Türkiye'nin ve Çorum'un seferber olduğu Alp Bebek için kampanyadaki hedeflenen tutar toplandı.

SMA ilacı için hedeflenen 1.800.000 dolar bugün itibariyle yüzde 100'lük başarı ile son buldu. Alp bebek şimdi tedavisi için yurtdışına gidecek.

Baba Mustafa Keskin, kampanya boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

"Küçük kıyametine uyandı ailemiz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alp bebeğin ailesi duygularını şu şekilde ifade ettiler: "8 Mart sabahı, herkes için güneş doğarken küçük kıyametine uyandı ailemiz. Önce bir korku sardı her yanı, bi alev vardı, yandı ve yaktı. Gündelik yaşam telaşı artık yaşam savaşıydı.

"Herkese çok teşekkür ediyoruz"

Her saniye birbirini önce telaşla sonra umutla kovaladı. Bu umut her kapıya dayandı, Alp’i anlattı. Yaşatalım Alp’imizi diyerek güç verdi bizlere, tuttunuz elimizi, ısıttınız yüreğimizi. Veee o gün geldi güzel dostlar, sevgimizin, emeklerimizin, ümitlerimizin, Alpe yaşam olduğu o kutlu gün geldii. İçimiz içimize sığmıyor, mutluluk göz yaşlarımız durmuyor. Duyun dostlar, kuşlar, erik ağacı, Alp kazandı. Sizinle, el ele sevgiyle kazandı. Her günümüzde yanımızda olan, elimizi sımsıkı tutan, bebeğimize nefes olan her birinizin hakkını hangi kelimelerle öderiz bilmiyoruz. Sizlerin emeklerini hangi hediyelerle karşılayabiliriz ki bize evladımızı hediye ettiniz. İyiki vardınız, iyiki varsınız. Var olun güzel insanlar, esen kalın. Alp kazandı,bizler kazandık." dediler.

Kadeş Barış Meydanı'nda kutlama yapılacak

Tüm şehrin seferber olduğu ve en kısa sürede hedeflenen tutara ulaşılan SMA'lı Alp bebek için Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda kutlama yapılacak.

Etkinlikte ünlü ses sanatçısı Oğuzhan Cevizci'nin konseriyle şehir halkı, Alp bebeğin mutluluğuna ortak olacak.