Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesinin cezası güncellendi! Koparan yandı Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) havaların ısınmasıyla çiçek açarken, geçen yıla oranla koparma cezasına ise güncelleme geldi.

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İHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı ve 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yılın ilk Manisa lalesi, yüzünü göstermeye başladı.

Spil Dağı Milli Parkı'na açan laleler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekmeye başladı.

Ailesiyle piknik yapmaya Spil Dağı Milli Parkı’na çıkan Hamdi Öklü, Manisa lalelerinin erkenci olanlarının seyir terasına yakın bölgelerde, yol kenarlarında açmaya başladığını gördüklerini ve fotoğraf çekmek için durduklarını söyledi.

"Yılın ilk kareleri için durduk"

Zirveye yakın bölgede nisan ayı son haftasında açtığını bildiklerini kaydeden Öklü, "Hem piknik hem de yaban hayatına yönelik yem bırakmak amacıyla dağa çıkarken seyir terasına yakın bölgede yol kenarında açan erkenci laleleri gördük.

Yılın ilk lalelerinin fotoğraflarını çekmek için durduk. Korunması gereken türler arasında yer alan laleleri koparmanın cezasının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yakında zirveye doğru olan koruma sahasındaki laleler de açar." dedi.

Hamdi Öklü'nün eşi Nurcan Öklü ise "Herkesin buraya gelip, bu güzellikleri görmelerini istiyorum." diye konuştu.

Koparmanın cezası 387 bin 142 lira

Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altında bulunan laleleri koparmanın cezası geçen yıl 244 bin 315 lira iken bu yıl yüzde 58,46 oranında bir artışla, 387 bin 142 liraya yükseltildi.

Öte yandan henüz erkenci olarak Spil Dağı eteklerinde açmaya başlayan Manisa laleleri, önümüzdeki haftalar içerisinde Spil Dağı'nın tamamında görülmeye başlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)