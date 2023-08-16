Su krizi yaklaşıyor: İstanbul'daki barajlar yüzde 33,37 doluluk seviyesinde İstanbul'un su temininde kritik rol oynayan barajlardaki su seviyesi yüzde 33,37 olarak kaydedildi, bu da son 9 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Ölçümler, İstanbulluların sadece 61 gün boyunca su ihtiyacını karşılayabileceğini gösteriyor. Su kaynaklarındaki bu düşüş, kentte su temini konusunda ciddi bir endişe yaratıyor.

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İHA

Türkiye’yi etkisi altına alan “Eyyam-ı bahur” sıcakları bitti, yerini Basra aldı…

Sıcak hava kavururken, bazı bölgeleri kuraklık vurdu.

Dünyanın en kalabalık şehirleri arasında bulunan İstanbul’da da sıcak hava dalgası etkisini iyiden iyiye hissettirdi.

Su seviyesi iyice düştü

Öyle ki, Megakent'e su sağlayan 10 barajda, su seviyesi gün geçtikte düştü.

İSKİ verilerine göre ağustos itibariyle barajlarda 289.84 milyon metreküp su kaldı.

Geçen yılın aynı ayında barajlarda 538.57 milyon metreküp su bulunurken, bu rakam 2014 yılının 8’inci ayında 154.05 milyon metreküptü.

61 günlük su kaldı

Öte yandan baraj bölgelerinde yağış alınamaması durumunda 91 gün boyunca suyun buharlaşma ile yüzde 25'i kaybedileceği hesaplanıyor.

Bu durumda, İstanbul'un kullanımı için sadece 61 gün kadar suyun kaldığı ifade ediliyor.

Bu arada dün barajlardaki su doluluk oranı 33,58 iken, bugün itibariyle bu rakam 0,21 eksilerek 33,37 oldu.

Drone ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin giderek azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görüldü.

İstanbul’daki barajların doluluk oranı

İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: % 15,96

Büyükçekmece Barajı: % 13,22

Darlık Barajı: % 48,45

Istrancalar Barajı: % 20,68

Kazandere Barajı: % 8,67

Elmalı Barajı: % 23,14

Ömerli Barajı: % 67,13

Pabuçdere Barajı: % 4,47

Sazlıdere Barajı: % 17,28

Terkos Barajı: % 19,51