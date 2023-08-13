Sümela Manastırı'nda Hristiyan dünyasının 10'uncu ayini Türkiye'nin en önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilmesi kapsamında ayin düzenlenecek.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye tarihi ve doğal güzellikleriyle milyonlarca vatandaşa kapılarını açıyor. Öte yandan zenginlikler ülkesi Türkiye farklı dinlerin kutsal alanlarına da ev sahipliği yapıyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu Trabzon da milyonlarca vatandaşı ağırlıyor. Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Karadağ’ın eteklerinde bulunan Türkiye'nin en önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı ziyaretçi akınına uğruyor. İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmişti. Bunun ardından ayinler tekrar başlamıştı. Manastıra araç geşişi yasaklanacak Ayin nedeniyle 15 Ağustos günü saat 08.00'dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtildi. Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00’da kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek. Farklı ülkelerden din adamları katılacak Ayine Patrik Bartholomeos'un yanı sıra 100'ün üzerinde Rusya, Yunanistan ve Gürcistan'dan gelecek Ortodoks din adamı ve mensuplarının katılması bekleniyor.