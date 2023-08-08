Süper yat Pi, yakıt için Fethiye’ye yanaştı Fethiye'de limana demirleyen Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki süper yat Pi’ye yakıt ikmali yapıldı. Devasa yat ikmalden sonra Göcek'e doğru hareket etti.

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesi devasa süper yatları ağırlamaya devam ediyor.

Devasa süper yat Pi Fethiye'den yakıt ikmali yaptı.

77 metre uzunluğunda

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi’nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.

6 süitte 12 misafir ağırlayabiliyor

Hollanda’da 2019’da inşa edilen yatta, şömine, büyük bir yüzme havuzu ve spa bulunuyor.

Güneşlenme terasında jakuzi bulunan yat, farklı güverteleri arasında hareket etmeyi kolaylaştıran asansör yer alıyor.

6 süitte 12 kişiye kadar misafir ağırlayabilen lüks yatta, 18 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yat, yakıt ikmalinin ardından Göcek'e doğru hareket etti.