Survivor'da beklenmedik veda

Yarışmada, yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Ersin Korkut, dizindeki sakatlık nedeniyle Survivor 2020'ye veda etmek zorunda kaldı.

Büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020'nin dün akşamki eleme bölümünde, hem izleyicileri hem de yarışmacıları üzen bir veda gerçekleşti.

ERSİN KORKUT SAKATLANDI

Geçtiğimiz günlerde oyun sırasında dizinde rahatsızlık oluştuğunu söyleyen Ersin Korkut, rahatsızlığın ilerlemesi üzerine hastaneye götürüldü.

Hastanede MR çektirilen Korkut'un sonuçları, Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'den gelen haber ise başta Acun Ilıcalı olmak üzere herkeste üzüntüye sebep oldu.

ADAYA VEDA ETTİ

Konseyde sürpriz kararı duyuran Ilıcalı, Ersin Korkut'un sakatlığının ileri seviyede olduğunu ve bu şekilde yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Haberi alan Ersin Korkut ise gözyaşları içinde, yarışmadan diskalifiye oldu.