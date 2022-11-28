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    Suya zam öncesi son ana kadar sırada beklediler

    Eskişehir’de şebeke suyuna gelen yüzde 70’lik zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen dün gece yarısına kadar sırada bekledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 10:25
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    Suya zam öncesi son ana kadar sırada beklediler

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan şebeke suyuna zam kararı, kentteki su yükleme noktalarında günlerdir yoğunluk oluşmasına neden oldu.

    Alınan karara göre metreküpü 5,29 TL olan şebeke suyunun fiyatı 9,64 TL’ye, atık su bedeli ise 2,64 TL’den 3,86 TL’ye yükseldi.

    Son birkaç günün her saatinde sumatikler önünde gözlenen kuyruk, uygulamanın başlayacağı dün gece saat 24.00’e kadar devam etti.

    Son dakikaya kadar sıra beklediler

    Mevcut tarifenin geçerli olduğu son dakikaya kadar ucuz su almak isteyen vatandaşlar, su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

    İHA'nın haberine göre; ucuz su alma umudu ile sıraya giren vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece saatlerine kadar bekleyişlerini sürdürdü.

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    Suya zam öncesi son ana kadar sırada beklediler #2

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