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    Tabut dansçılarından Evde Kal videosu

    Sosyal medyada fenomen haline gelen Ganalı dansçı tabut taşıyıcıları, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yayınladı.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 18:53
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    Tabut dansçılarından Evde Kal videosu

    Sosyal medyanın son fenomenleri Ganalı dansçı tabut taşıyıcıları, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çabalar harcayan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti.

    Tabut taşıyıcılarından sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı VİDEO

    "EVDE KALIN YOKSA BİRLİKTE DANS EDERİZ"

    Ekibin lideri Benjamin Aidoo Twitter üzerinden yayımladığı görüntülü mesajda, "Dünyada tüm sağlık çalışanlara teşekkür ediyoruz. Çok çalışıyorlar ve herkese bakıyorlar. Siz de hatırlayın, evde kalın yoksa bizimle dans edeceksiniz" dedi.

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