Tandır Tantuni'de kendini durduramayanlar: Bir dürüm daha yolla usta Tantuni denilince ilk akla gelen Tandır Tantuni'ye gelen ve birer dürümle tatmaya başlayan iki müşterinin, bir oturuşta yedikleri 60'ı aşkın tantuni, lezzetin tadını gözler önüne serdi.

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ensonhaber.com

Tadına doyulmayan lezzetlerin başında tantuni geliyor.

Lavaşı, baharatları ve etiyle damaklarda tadı kalan tantuninin her hali oldukça beğeniliyor.

Tabii bu lezzeti deneyimlemek için de tercih edilecek rota oldukça önemli.

İstanbul'da bulunan çok sayıdaki restoranlarda da yerini alan tantuniye ilgi oldukça yoğun.

Tandır Tantuni'de lezzetin tadı başka

O adres ise 'Tandır Tantuni'.

Daha önce hiç bu lezzeti tatmayanlar için aslına uygun olarak deneyimlemek adına ideal bir uğrak noktası.

Tantuni yeme alışkanlığı olanlar için de farklı versiyonları ile tanışma imkanı sunuyor.

'Patlıcanlı tantuni, tantuni iskender ve cheddar tantuni' hali oldukça beğeniliyor.

Tantuni yeme rekoru

Lezzetiyle dikkat çeken tantunilerin doyumsuz tadını alanlar bir oturuşta yeme rekoru için yarışıyor.

Restoranı ziyaret eden iki müşterinin 60'tan fazla dürüm yedikleri o anlar, tantuninin tadını gözler önüne serdi.