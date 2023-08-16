Tarihi miras kuraklık tehdidi altında: Meriç Nehri'nde ahşap köprünün temelleri göründü Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle doğal kaynaklar ve tarihi miraslar tehlike altına girdi. Edirne'deki Meriç Nehri'nde de su debisi düşünce köprünün ayakları ortaya çıktı.

DHA

Türkiye, kavurucu sıcaklıkların etkisinde.

Geçtiğimiz aydan bu yana devam eden aşırı sıcaklar, kuraklığı da beraberinde getirdi.

Edirne'de yaşanan kuraklık, doğal su kaynaklarını tehdit ediyor.

Meriç Nehri'nin su debisinin saatte 48 metreküp/saniye seviyelerine düşmesi, tarihi Meriç Köprüsü'nün ayaklarını ortaya çıkardı.

Tarım ve doğal yaşamı da etkiliyor

Debi düşüklüğü, bölgede faaliyet gösteren işletme sahipleri ve ziyaretçiler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Meriç Nehri, bölgenin ekolojik denge ve su kaynaklarının temelini oluşturan önemli bir faktör. Ancak kuraklık nedeniyle nehrin su seviyelerinin düşmesi, sadece tarihi köprü ayaklarını değil, aynı zamanda tarım ve doğal yaşamı da etkiliyor.

Büyük önem arz ediyor

Bu durum, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda dikkat çekici bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Doğal kaynakların korunması, su yönetimi ve kuraklıkla mücadele gibi konuların, gelecekte daha fazla vurgu kazanması kaçınılmaz görünüyor.

"Çevreyi korumayı bilmiyoruz"

Meriç Nehri kıyısında işletmecilik yapan Seçkin Zehir, 25 yıldır böyle bir manzara görmediğini belirterek, "25 senedir burada çalışıyorum. Kuraklıktan dolayı Meriç Nehri'nin iyice dibi göründü. Hiç hoş bir görüntü değil. Sadece bizde değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde aynı manzara var. Bu biraz da insanlardan dolayı meydana geliyor. Çevreyi korumayı bilmiyoruz. Eskiden Meriç'te bol su vardı, hatta taşıyordu. O günleri arar olduk. İnşallah bundan sonra yağışlar olur." dedi.

"Görünen manzara hoş değil"

Eskiden nehirden insanların yüzerek karşıya geçtiğini söyleyen Zehir, "Ben Meriç'i daha önce hiç bu halde görmedim. Eskiden insanlar yüzerek karşıya geçerdi, şimdi yürüyerek karşıya geçiyor. Şu anda görünen manzara hoş değil, kaldı ki gelen misafirler de bunu dile getiriyor. Bu artık Allah'tan yapacak bir şey yok. İnşallah eski günlerimize döneriz." diye konuştu.

"Türkiye su konusunda fakir bir ülke"

Bölgede restoran ve davet bahçesi işletmeciliği yapan Kemal Kılıç da nehrin uzun yıllar bu kadar kurak kalmadığını belirterek, "Meriç uzun yıllardır bu kadar uzun süre kurak kalmamıştı. Dünyadaki iklim koşulları, sıcaklık ve kuraklık maalesef su seviyesini de ciddi anlamda düşürdü. Bundan dolayı biz de gerçekten üzülüyoruz. Suyun ve yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Özellikle şu anda Türkiye genelinde su tüketiminde biraz daha duyarlı ve hassas olmamız, gelecek nesiller için büyük fayda sağlayacaktır. Türkiye su konusunda fakir bir ülke, lütfen su kaynaklarımızı kirletmeyelim ve daha dikkatli davranalım." ifadelerini kullandı.

"Umarız bir an önce bereketli yağışlar gelir"

Bölgeye ziyaret için gelen misafirlerin de manzara karşısında şaşırdığını söyleyen Kılıç, "Uzun yıllardır suyun bu kadar çekildiğini görmedik. Meriç Nehri biliyorsunuz Bulgaristan'dan Türkiye'ye akan bir nehir. Oradaki barajlardaki su tutulması buradaki su akışını azaltmış oluyor. İlk kez değil tabii ki bir kaç kez daha şahit olmuştuk burada ama gelen misafirlerimiz köprünün bu kadar dipte olması ve ayaklarının ortaya çıkmasına ilk kez buna şahit oluyor. Umarız bir an önce bereketli yağışlar gelir, daha çok suya kavuşuruz." dedi.