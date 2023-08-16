Tarla fareleri gözünü hasada dikti! Bursalı üretici farelerden bezdi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarla fareleri, bazı hububat, sebze ve meyve bahçelerine zarar verince üretici çaresiz kaldı.

AA

Tarla fareleri hasat aşamasındaki ürünlere zarar veriyor.

Bursa'da kendilerini gösteren tarla fareleri, tarım alanlarında zarara neden oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarla fareleri, bazı hububat, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi.

İlçedeki tarım arazilerinde yetişen ürünleri kemiren farelerin, damlama sulama borularına da zarar verdiği görüldü.

"Fare popülasyonu yüzde 50 arttı"

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, bölgedeki fare popülasyonunun bu yıl yüzde 50 daha fazla arttığını belirtti.

"Fareler ile mücadele şart"

Aktaş, 40 bin dönümdeki ekili arazilerden bazılarında zarar tespit ettiklerini anlatarak şöyle konuştu:

Bu sebeple çiftçilerden de şikayet alıyoruz. Fareler nedeniyle genel olarak yonca, buğday, domates, kavun, karpuz gibi ürünler zarar görüyor. Bu durumu, yılan ve çeşitli kuş gruplarının azalmasına bağlasak da fareler ile mücadele şart.

Fareye çözüm: Zehirli buğday

Aktaş, farelerle mücadele için çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen zehirli buğdayı kullanabileceğini kaydetti.

Çiftçiler mağdur

Kırsal Çiçeközü Mahallesi'nin muhtarı Nizamettin Filiz ise mahalledeki bazı çiftçilerin de tarla farelerinden mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

"Emeği heba ediyorlar"

Çevre mahallelerde zararın daha fazla olduğunu duyduklarını aktaran Filiz, yaşadıklarını şöyle anlattı: