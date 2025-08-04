Tatilciler yaz için Muğla'yı seçti: İki ilçenin girişinde yoğunluk oluştu

Vatandaşlar yaz tatilinde boş durmuyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris’te turizm sezonunda hareketlenme devam ediyor.

MARMARİS VE DATÇA'YA YOĞUN İLGİ

Özellikle son dönemde yerli turistlerin tercihlerinde ön sıralarda yer alan Marmaris ve Datça’ya ilgi giderek artıyor.

Haftanın ilk gününden itibaren ilçeye giriş yapan araç sayısında artış yaşanıyor.

BİR KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Marmaris Çetibeli mevkiinde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Tatillerini Marmaris ve Datça’da değerlendirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk gözlerden kaçmadı.

10 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

İlçeye şu ana kadar 10 bin aracın giriş yaptığı tespit edilirken, güvenlik güçleri de yaptıkları uygulamalar ile vatandaşın tatillerini güven ve huzur içinde geçirmesini sağlıyor.

İlçe girişinde oluşan yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.