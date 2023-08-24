Tekirdağ bağlarında üzüm hasadı başladı Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli ürünlerin hasat haberleri geliyor. Tekirdağ bağlarında başlayan üzüm hasadı da bunlardan birisi oldu.

AA

Tekirdağ'da cabernet, merlot, cinsaut, semilyon, cardinal, alphonse ve yapıncak cinsi üzümler yetişiyor.

Bu üzüm çeşitleri, tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Tekirdağ'da başlayan hasadla birlikte bağcılık yapılan 37 bin dekar alanda 40 bin ton üzüm rekoltesi hedefleniyor.

Hasat dönemi kette kasım ayına kadar sürecek.

Sabah erkenden bağlara giden üreticiler özenle hasat ettikleri üzümleri kasalara doldurarak satış için hazır hale getiriyor.

40 bin ton rekolte bekleniyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, il genelinde üzümde yaklaşık 40 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

"Tekirdağ, bağcılık alanında Türkiye'nin önemli illerinden biri"

Öcal, Tekirdağ'ın kendine has geliştirdiği üzüm çeşitleri ile bağcılık alanında Türkiye'nin önemli illerinden olduğunu ifade etti.

Bir kökten ortalama 12 kilogram verim

Üretici Salih Can Dinçer de 35 dekarda 7 üzüm çeşidi ürettiğini, bir kökten ortalama 12 kilogram verim aldığını anlattı.

Zamanında bakımla rekoltenin artırılması hedefleniyor

Bu yıl ciddi kuraklık yaşandığını ancak zamanında bakım yaptığı bağlarından iyi rekolte beklediğini belirten Dinçer, şöyle konuştu: