Tekirdağ'da ağzında domuz bacağı taşıyan çakal görüntülendi

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde ağaçlık alana kurulan fotokapanlar, yaban hayatının dikkat çeken anlarını kayda aldı.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 17:23
  • Tekirdağ Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi'nde fotokapanlarla bir çakalın ağzında domuz bacağı taşıdığı görüntülendi.
  • Çakalın rahat hareketleri, yaban hayatının varlığını gösterdi.
  • Uzmanlar, bu tür görüntülerin ekosistemin doğal döngüsünün parçası olduğunu ve fotokapanların yaban hayatını izlemek için önemli olduğunu belirtiyor.

Doğanın sert yüzü...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülerde, bir çakalın ağzında domuz bacağıyla ilerlediği görüldü.

YABAN HAYATIN VARLIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR 

Doğal yaşam alanında besin arayışını sürdüren çakalın rahat tavırlarla orman içerisinde hareket etmesi, bölgede yaban hayatının varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, çakal gibi yırtıcı türlerin bu tür görüntülerinin ekosistemin doğal döngüsünün bir parçası olduğunu belirtirken fotokapan çalışmalarının, yaban hayatının izlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

