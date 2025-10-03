Temiz bir sayfa isteyenlere: İnfitar Suresi'nin fazileti

Hayatta yeni başlangıçlar, biraz cesaret biraz da güç gerektirir.

Bazen yaşanan sıkıntılar, bazen de yeni bir yolculuğa adım atma isteği bizi manevi bir destek arayışına yöneltir.

İşte bu noktada, Müslümanların ilk pusulası şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim...

Kur'an'ın ayetleri hem kalbe huzur verir hem de hayata daha bilinçli bakmamızı sağlar.

İnfitar Suresi ise tam da bu noktada öne çıkar; çünkü bize dünyanın geçici olduğunu, asıl hedefin ahiret olduğunu hatırlatır.

Yeni başlangıçlara niyet ederken bu sureyi okumak, oldukça da faziletlidir.

Sizler için Türkçe okunuşu ve anlamını ekledik.

Şifa olması dileğiyle...

İNFİTAR SURESİ OKUNUŞU

İze’s-semâun’fatarat

Ve izel-kevâkibun’teserat

Ve izel-bihâru fuc-ci-rat

Ve izel-kubûru bu‘sirat

A’limet nefsun mâ kaddemet ve ahkharat

Yâ eyyuhe’l-insânu mâ garrake bi-rabbike’l-kerîm

Ellezî halakaka fe-sevvâke fe-adalek

Fî eyyi sûratim mâ şâe rakkabek

Kellâ bel tukezzibûne bi’d-dîn

Ve inne aleykum lehâfizîn

Kirâmen kâtibîn

Ya‘lemûne mâ tef‘alûn

İnnel-ebrâre lefî na‘îm

Ve innel-füccâre lefî cahîm

Yaslavnehâ yevmed-dîn

Ve mâ hum anhâ bi-gâibîn

Ve mâ edrâke mâ yevmud-dîn

Summe mâ edrâke mâ yevmud-dîn

Yevme lâ temliku nefsun li-nefsin şey’â; ve’l-emru yevmeizin lillâh

ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Gök yarıldığı zaman,

Yıldızlar dökülüp dağıldığı zaman,

Denizler kaynaştırıldığı zaman,

Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,

İşte o gün, herkes önceden yapıp gönderdiklerini ve geride bıraktıklarını bilecek.

Ey insan! Seni cömert olan Rabbine karşı aldatan nedir?

O ki, seni yarattı, sana şekil verdi, ölçülü kıldı.

Dilediği surette seni bir araya getirdi.

Hayır! Doğrusu siz, hesabı (ahireti) yalanlıyorsunuz.

Halbuki üzerinizde koruyucu (melekler) var.

Onlar şerefli yazıcıdırlar.

Yaptıklarınızı bilirler.

Şüphesiz iyiler (cennet) nimet içindedir.

Şüphesiz kötüler de cehennem içindedir.

Onlar oraya, hesap günü girerler.

Ve oradan ayrılıp uzaklaşamazlar.

Hesap gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

Evet, tekrar soruyorum: Hesap gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

O gün, hiçbir kimse, bir başkası için bir şeye sahip olamaz. O gün emir yalnız Allah’a aittir.

FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Kim Tekvir, İnfitâr ve İnşikâk surelerini okursa, kıyamet gününün dehşetinden emin olur.”

(Tirmizî, Sevâbü’l-Kur’ân, 1)

Sure, ahireti, hesap gününü ve Allah’ın kudretini çok güçlü bir şekilde tasvir eder. Bu ayetleri okumak, kalpte ahiret bilincini canlı tutar, insanın sorumluluk duygusunu artırır.

İnsanın Allah’a karşı gaflete düşmesini engeller.

Surede, “Üzerinizde gözetleyici melekler vardır; şerefli yazıcılar, yaptıklarınızı bilirler.” (ayet 10-12) buyrulur. Bu bilinç, insanın yeni başlangıçlarında daha dikkatli ve tertemiz adım atmasını sağlar.

İyilerin cennette, kötülerin ise cehennemde olacağı açıkça belirtilir. Bu hatırlatma, insanı günahlardan uzaklaştırıp salih amellere yöneltir.

Bu sureyi okumak; geçmişte yapılan hataları bırakıp Allah’a yönelmek, tertemiz bir sayfa açmak isteyenler için manevi bir kılavuz gibidir.