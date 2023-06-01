Tokatlı çoban koyunlardan elle kene çıkartıyor Tokat'ta çoban, ölümcül risklerine aldırış etmeden kırktığı koyunlardan çıkan kenelerle boncuklarla oynar gibi oynuyor.

İHA

Tokat'tın Reşadiye ilçesinde, yaylalara çıkan koyunların havaların ısınmasıyla birlikte kırkma işlemi başladı.

Kırkma işlemi için yapılmış makas yardımıyla kırkılan koyunlar, büyük bir yükten kurtuluyor.

Yastık ve yorganlar da kullanılan koyun yününün eskisi gibi tercih edilmemesi nedeniyle kırkılan kıllar ise çöpe atılıyor veya yakılarak imha ediliyor.

Koyunların kıllarının kırkılması koyunlara yapışan kenelerin ortaya çıkmasını sağlarken kırkan insanlar için tehlike saçıyor.

Koyunlarını kırkan Sertan Ayyıldız ise kendisine birçok kenenin yapıştığını belirtirken, kırkma işlemi sırasında çıkan kurubıdak dedikleri küçük kenelere çıplak elle rahat şekilde dokunabildiklerini söyledi.

"Ayağımıza, kolumuza kene yapışır"

Koyunlarını sırtında ortalama 3 kilogram yün olduğunu belirten çoban Sertan Ayyıldız, şunları söyledi:

Kırktığımız zaman hayvan serinler. İmkanı olan hayvanı ırmağa atar. Koyun rahatlayınca eti daha iyi ve temiz olur. Sabah vakti davarı ahırdan çıkartıyoruz, öğlen vakti yattıkları zaman 5 ila 10 tane civarında koyun kırkarız. Şimdi makineler çıktı. 5 dakika içerisinde koyunları kırkabiliyoruz. Ama dağın başında jeneratör olmadığı için makine iyi oluyor. Makine ile daha rahat oluyor. Koyunun üzerinde kenelerin hiçbir zararı bulunmuyor. Hayvanın belli bir bölgesine 15-20 tane kene yapışırsa hayvanı zayıflatıyor. Kene insana yapıştığı zamanda hiçbir zararı yok. Mesela bizim ayağımıza, kolumuza kene yapışır ama adam keneden ölmüyor. Büyük keneler insanı öldürüyor ama "kurubıdak" dediğimiz küçük keneler hayvana çok fazla bir etki etmiyor. Daha önce bana da kene yapıştı. Bacağıma ve koltuk altı bölgeme kene yapışmıştı. Yumuşak deriye daha çok yapışır. Sert deriye kene fazla yapışmaz.

"Bize bir şey olmuyor"

Koyunları kırkma işleminin makasla zor olduğunu belirten Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı: