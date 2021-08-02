Tokyo'da tarih yazdı: Milli Güreşçi Yasemin Adar kimdir?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Milli Kadın Güreşçimiz Yasemin Adar, bir ilke imza attı. Peki Yasemin Adar kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan gurur dolu bir haber daha aldı.

Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile bugün TSİ 14.55'te karşı karşıya geldi.

Milli güreşçi Yasemin Adar, rakibi Aiperi Medet Kyzy'ı tuş ederek madalyayı kazandı. Adar’ın kazandığı madalya kadınlar güreş tarihimizdeki ilk madalya oldu.

Üst üste kazandığı altın madalyalarla güreşin sadece erkeklere ait bir spor dalı olmadığını birkez daha kanıtlayan Yasemin Adar, son günlerde spor dünyasında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor.

Milli güreşçi Yasemin Adar'ın yaşamı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki Yasemin Adar kimdir? İşte Yasemin Adar'ın biyografisi...

MİLLİ GÜREŞÇİ YASEMİN ADAR KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan Yasemin Adar, 6 Aralık 1991 yılında doğdu.

Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrenci iken hentbol oynadı, lise son sınıf öğrencisi iken atletizm takımına girdi. Gülle atma Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü oldu. 2011’de Balıkesir Gençlik Spor Kulubü'nde profesyonel güreşe başladı.

2017 yılında Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 ve 2019 yıllarında ise üst üste dört kez Avrupa Şampiyonu olmuştur.

Temel güreş eğitimini antrenörler Kemal Kurt ile Aslan Seyhanlı'dan aldı. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından Niğde’nin Kiledere kasabasında Şehit Bülent Tunçbilek Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Güreş kariyerini Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde sürdürdü.

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda 72 kg kategorisinde altın madalya kazanarak ilk uluslararası başarısını elde etti. Letonya'nın Riga kentinde gerçekleşen 2016 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Bu müsabakada finalde rakibi Rus sporcu Alena Starodubtseva'yı 7-0 yenerek Avrupa Şampiyonası kadınlarda altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları güreş branşında, kadınlar serbest stilde Türkiye'yi temsil etti; ikinci turda elendi. Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Bu maçta Mücadelede 4-2 gerideyken 2 puan kazandı; rakibi Belaruslu sporcunun antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha aldı ve maçı 5-4 galip tamamladı. Böylece, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonu olan ilk güreşçisi oldu.

Dünya Güreş Birliği Başkanı'ndan izin alarak bu maçtan sonra elinde çiçek ve yüzükle mindere çıkıp evlilik teklifi yapan güreş takımı antrenörü Erdem Yiğit ile nişanlandı. Bu evlilik teklifi, sosyal medyada çok yer buldu.

2018 yılında ENKA Spor'a transfer olan sporcu Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya aldı.

2018 Dünya Güreş Şampiyonası’nda yarı finalde dizi sakat olan rakibi Macar güreşçi Zsanett Nemeth’in sakat dizine hiç hamle yapmadığını ve zarar vermekten kaçındığını belirten Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması ile ödüllendirildi.

2018 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü, Olimpiyat tarihinin altın madalya kazanan ilk Müslüman kadın atleti Nawal El Moutawakel’in de katıldığı törenle aldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kilo finalinde altın madalyaya Yasemin Adar, böylece Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazandı.

Adar, İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda gümüş madalya kazandı.

Son olarak ise TOKYO 2020 Olimpiyatları'nda tarih yazan Adar, bir ilke imza atarak ülkesine serbest stil 76 kilo mücadelesinde rakibini tuş etti ve bronz madalya ile döndü.