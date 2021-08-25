Toplum Yararı Programı: İŞKUR TYP numarası nedir, nasıl alınır?

İŞKUR Toplum Yararına Programı'na başvuruda bulunacak olan adaylar, TYP numarasına dair detayları araştırıyor. Peki TYP numarası nedir, nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

İŞKUR TYP personel alımı başvurusunda bulunan onlarca vatandaş, İŞKUR TYP numarası hakkında bilgileri sorguluyor.

TYP numarası, her TYP ilanı için verilen numaradır.

Başvuru yapacak adaylar, TYP başvuru sayfasında TYP numarasının üzerine tıklayacak ve yeni açılacak pencerede BAŞVUR butonuna tıklayarak müracaatını yapacak.

Peki TYP numarası nedir, nasıl alınır? İşte detaylar..

İŞKUR TYP NUMARASI NEDİR?

TYP'nin açılımı Toplum Yararına Programlar'dır. Genel olarak bakanlıklara bağlı kurumların temizlik, tadilat işlemlerini yapacak işçi ve personel alımları için gerekli olan TYP numarası İŞKUR ilanlarına aittir.

İŞKUR sayfasında TYP , şu ifadelerle tanımlanmıştır:

"İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır."





TYP NUMARASI NASIL ALINIR?

"esube.iskur.gov.tr" adresine gidip iş arayan kısmından giriş yaptıktan sonra üst menüde bulunan "ONLİNE İŞLEMLER" kısmına tıklayın.

Açılan sayfada ARA butonuna tıkladığınızda TYP ilanları karşınıza çıkacaktır. Burada , SEÇ kısmının altında bulunan numara TYP numarasıdır. Bu numaraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

TYP numarası alımında önemli olan husus numarayı kaydetmek ve başvuru sahibinin meslek grubuna ait alana başvuru yapmasıdır.