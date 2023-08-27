Trabzon'da 3 ilçenin birleştiği İzmiş Tepesi'nde festival Trabzon'un Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinin birleştiği mevki olan İzmiş Tepesi'nde şenlik düzenlendi.

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AA & Ensonhaber

Tonya, Beşikdüzü ve Şalpazarı'nın birleştiği noktadaki Gölkiriş Mahallesi İzmiş Tepesi mevkisinde düzenlenen şenliğe, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon'da 3 ilçenin birleştiği İzmiş Tepesi'nde festival - FOTO GALERİ



Şenlik 4 yıldır düzenleniyor

Şenlikte konuşan Beşikdüzü İlçesi İzmiş Yöresi Dernek Başkanı Muharrem Sağlam, 4 yıldır geleneksel hale getirdikleri şenliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlam, 3 ilçenin ortak noktasında kültürlerin kaynaşmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Kemençe eşliğinde horon oynandı, türküler söylendi

Kemençe eşliğinde yöresel şarkıcıların türküler seslendirdiği şenliğe katılanlar, horon oynayarak eğlendi.