TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresi 77,5 yıl oldu TÜİK, 2020-2022 yılına ait hayat tablolarını paylaştı. Türkiye'de 2019-2021 döneminde doğuşta beklenen yaşam süresi 77,7 yıl iken, 2020-2022 döneminde azalarak 77,5'e geriledi.

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Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2019-2021 döneminde 77,7 yıl iken, 2020-2022 döneminde 77,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2019-2021 döneminde erkeklerde 75 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 74,8 yıl, kadınlarda ise 80,5 yıl iken 80,3 yıl oldu.

Genel olarak kadınların, erkeklerden daha uzun süre yaşadığı tespit edildi.

Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görüldü

Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl olarak açıklandı.

Türkiye'de 2019-2021 döneminde erkeklerde 75 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 74,8 yıl, kadınlarda ise 80,5 yıl iken 80,3 yıl oldu.

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 63,5 yıl

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu. Erkekler için bu süre 60,8 yıl iken kadınlarda 66,2 yıl oldu.

Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki kişiler için 48,9 yıl

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 48,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 46,3 yıl iken kadınlarda 51,5 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl olarak kayıtlara geçti.

Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 29,8 yıl

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl oldu. Erkekler için bu süre 27,4 yıl iken kadınlarda 32,2 yıl olarak kaydedildi.

Kadınlarda 65 yaşta beklenen yaşam süresinin erkeklerden 3,5 yıl daha fazla olduğu görüldü

Türkiye'de 2020-2022 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 15,3 yıl iken kadınlarda 18,8 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.