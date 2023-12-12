Tüm Türkiye bakın 2023 yılında hangi şarkıları dinledi...

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2023 yılını geride bırakmamıza sayılı günler kaldı...
2023 yılı geride kalırken Google, yıl boyu insanların neler yaptığına dair bir karne hazırladı.
Google, 2023 yılında Türkiye'de en çok aranan şarkı sözleri listesini paylaştı.
Listede, yılın en çok dinlenen şarkısı "Antidepresan"dan kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın "Enercii" şarkısına kadar birçok parça bulunuyor.
İşte ilk 10!
10. "Belki" - Dedublüman
9. "Lento" - Rudy Mancuso
8. "Mockingbird" - Eminem
7. "Aşkın Olayım" - Simge
6. "Manolya" - Burak Bulut & Kurtuluş Kuş
5. "Ali Cabbar"- Emir Can İğrek
4. "Müphem" - Mabel Matiz
3. "Bi' Tek Ben anlarım" - KÖFN
2. "Enercii" - Dilan Polat
1. "Antidepresan" - Mert Demir, Mabel Matiz
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