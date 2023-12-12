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Tüm Türkiye bakın 2023 yılında hangi şarkıları dinledi...

Tüm Türkiye bakın 2023 yılında hangi şarkıları dinledi... Arama motoru Google, 2023 yılında Türkiye'de en çok aranan şarkı sözleri listesini paylaştı. Listenin başında ise Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısı yer alıyor.