Tunceli'de doğa canlandı, kelebek türleri ortaya çıktı Tunceli'de bir grup, kelebek türlerini fotoğrafladı. Rengarenk kanatları ise çiçekler üzerinde adeta poz veren kelebekler, güzellikleri ile görenleri büyüledi.

AA

Tunceli'nin eşsiz doğası, bünyesinde birbirinden farklı canlıları da barındırıyor.

Su kenarlarındaki bitkiler ya da tarlalarda açan çiçekler üzerinde fotoğraflanan kelebekler de bu zengin çeşidin içinde yer alıyor.

Kışın kurak geçtiği Tunceli'de mayıs ve haziran aylarında etkili olan yağışlar tabiatı canlandırdı. Tunceli'de, yağmurla birlikte yüzlerce kelebek türü de ortaya çıktı.

Kentte doğanın canlanması ile birlikte tarım alanlarındaki ot verimliliği arttı, dağ ile ormanlarda bitki örtüsü çeşitlendi.

Yağmurların ardından havalar ısındı

Havaların iyice ısınmasıyla da il merkezi ve ilçelerinde çok sayıda kelebek türü belirdi.

Kelebekler fotoğraflandı

Rengarenk kanatlarıyla dikkati çeken kelebekler, su kenarlarındaki bitkiler ya da tarlalarda açan çiçekler üzerinde fotoğraflandı.

130 tür tespit edildi

Daha önce yaklaşık 130 tür kelebeğin kayıt altında alındığı kentte, çok gözlü gök mavisi, küçük zıpzıp perisi, esmerperi, zümrüt, yırtık pırtık, çift noktalı brentis, iparhan, alıç, sarı antenli zıpzıp ve diken kelebekleri görülebiliyor.