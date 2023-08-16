Tunceli'de kent merkezine inen ayı Tunceli merkeze kadar inen bir ayı, konteynere girerek çöpten karnını doyurdu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşların ayı ile konuştuğu anlar gülümsetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kırsal alanla yakın şehir merkezlerine inen yaban hayvanları kimi zaman korkuya neden olurken kimi zaman da gülümsetiyor. Son olay Tunceli'de yaşandı. Bir bozayı, kent merkezine yakın bir mahalleye indi. Burada konteynerin içerisine giren ayı, çöpleri yiyerek karnını doyurdu. Uzun süre karnını doyurmakla uğraşan ayı, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Ayıya yol sordu O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayıyı görüntüleyen vatandaşların sevimli hayvanla konuşma çabası ise güldürdü. Araç içince gördükleri manzara karşısında kahkahalarını tutamayan vatandaşların ayıya Tunceli yolunu sorması izleyenleri de güldürdü.