Tuncelili vatandaş ve ayının güldüren anları 'Amca' diye seslendiği ayıyı besleyen vatandaş, konuşurken ayıya öpücük atmayı da ihmal etmedi. Kayda alınan anlar izleyenleri güldürdü.

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İHA

Tunceli'nin Karşılar köyünde ilginç anlar yaşandı.

Mesire alanına giden Ahmet Memicil, burada gördüğü ayıyı beslemeye başladı.

Hemen her gün bölgeye giden Memicil, yemek bıraktığı ayıyla konuşmayı da ihmal etmedi.

Son gidişinde cep telefonunu açıp kayıt alan Memicil’in konuşmaları izleyenleri kahkahaya boğdu.

Uzaktan öpücüklere boğdu

'Amca' diye seslendiği, uzaktan öpücüler attığı ve yiyecek bıraktığı ayıyla konuşan Memicil, şöyle devam etti;