Tuncelili vatandaş ve ayının güldüren anları

İHA
Tunceli'nin Karşılar köyünde ilginç anlar yaşandı.
Mesire alanına giden Ahmet Memicil, burada gördüğü ayıyı beslemeye başladı.
Hemen her gün bölgeye giden Memicil, yemek bıraktığı ayıyla konuşmayı da ihmal etmedi.
Son gidişinde cep telefonunu açıp kayıt alan Memicil’in konuşmaları izleyenleri kahkahaya boğdu.
Uzaktan öpücüklere boğdu
'Amca' diye seslendiği, uzaktan öpücüler attığı ve yiyecek bıraktığı ayıyla konuşan Memicil, şöyle devam etti;
Ayımızın yemeğini bıraktım. Bakalım gelmiş mi evet ayımız gelmiş, Hasan amca burada. Afiyet olsun. Aferin oğluma, afiyet olsun benim oğluma. Simidini ye tamam canım. Tamam oğlum çekildim. Seni seviyorum oğlum, seni seviyorum paşam.