Türk ve Suriyeli gönüllülerden maske seferberliği

Şanlıurfa'da bir araya gelen Türk ve Suriyeli gönüllüler, koronavirüsle mücadeleye destek için gece gündüz maske üretiyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, birlik ve beraberliğe destek sunmak isteyen gönüllülerin çeşitli faaliyetlerde bulunduğu Hayat Eli Derneği üyesi Türk ve Suriyeli 20 gönüllü, maske üretmek için Vali Abdullah Erin'den destek istedi.

100 BİNDEN FAZLA MASKE ÜRETTİLER

Vali Erin'in talimatıyla 75. Yıl Çıraklık Eğitim Merkezinde kendilerine tahsis edilen atölyede üretime başlayan gönüllüler, ilk etapta 100 bini aşkın cerrahi maske imal etti.

Valiliğe teslim edilen maskeler, kentteki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

BAYRAM ÖNCESİ DE 500 YETİMİ GÜLDÜRECEKLER

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bile atölyedeki çalışmalarını sürdüren gönüllüler, Ramazan Bayramı öncesinde de yetim ve yardıma muhtaç çocuklar için bayramlık giysi dikmeye başladı.

Gönüllüler tarafından yetim ve öksüz 500 çocuğun da tüm giyim ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.