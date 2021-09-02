Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? 'Bizim Çocuklar' deplasmanda

Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? 'Bizim Çocuklar' deplasmanda

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası mücadelesi 5.maçında Cebelitarık karşısında koşturacak. Peki Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye maçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

A Milli Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile 2-2 berabere kalan milliler, beşinci karşılaşmalarında Cebelitarık ile deplasmanda ter dökecek.

Heyecan dolu anları kaçırmak istemeyenler ise, Türkiye Cebelitarık maçının detaylarını araştırıyor. Vatandaşların gündeminde Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yer alıyor.

Peki Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? İşte saat ve kanal detayları...

TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Cebelitarık arasında düzenlenecek Dünya Kupası eleme maçı 4 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de yapılacak. Maç, Cebelitarık'ta bulunan Victoria Stadyumu'nda olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.