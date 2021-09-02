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- Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 11:52
Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.
1-9 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar için hazırlıklarını tamamlayan Filenin Efeleri, ikinci rakibi İspanya ile karşı karşıya gelecek.
C Grubu'nda yer alacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, İspanya'nın ardından Hollanda, ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları'nın ardından Filenin Efeleri'ne destek vermek isteyenler ise İspanya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Peki, İspanya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İSPANYA - TÜRKİYE ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
3 Eylül 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.