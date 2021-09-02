Haberler

Yaşam Haberleri

Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci maçında İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki, "İspanya - Türkiye erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?