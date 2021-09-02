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    Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci maçında İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki, "İspanya - Türkiye erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 11:52
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    Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.

    1-9 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar için hazırlıklarını tamamlayan Filenin Efeleri, ikinci rakibi İspanya ile karşı karşıya gelecek.

    C Grubu'nda yer alacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, İspanya'nın ardından Hollanda, ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları'nın ardından Filenin Efeleri'ne destek vermek isteyenler ise İspanya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, İspanya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İSPANYA - TÜRKİYE ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    3 Eylül 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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