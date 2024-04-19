Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını çocuk nüfus oluşturdu TÜİK verilerine göre, 2023'te 0-17 yaş arasındaki toplam çocuk nüfusu 22 milyon 206 bin 34 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait çocuk nüfusuna ait verileri paylaşarak Türkiye'nin çocuk nüfusu haritasını çıkarttı.

Verilen bilgilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını çocuk nüfus oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ü erkek çocuk, yüzde 48,7'si kız çocuk oldu.

Çocuk nüfus sayısı 22 milyon 206 bin 34'e ulaştı.

Şanlıurfa çocukların en fazla olduğu il

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa, en düşük olduğu il Tunceli olarak kayıtlara geçti.

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 44,4 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 40,5 ile Şırnak, yüzde 38,2 ile Ağrı ve Muş izledi.

Beş yaşındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 85 oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının AB üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18,0 oldu.

AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, yüzde 23,4 ile İrlanda, yüzde 21,1 ile Fransa, yüzde 20,9 ile İsveç olduğu görüldü.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, yüzde 15,1 ile Malta, yüzde 15,4 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Portekiz oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,0 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2023 yılında yüzde 26 oldu.

Çocuk nüfus oranının geleceği

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörüldü.

0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı ise yüzde 43,6 oldu.