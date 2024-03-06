Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, 50,1'ini erkekler oluşturdu TÜİK, geçen yıla ait "İstatistiklerle Kadın" verilerini yayınladı. Geçen yıla ait verilere göre Türkiye'de erkek sayısı kadınlardan fazla ancak kadınların uzun yaşama oranları de erkekleri geçiyor.

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi oldu.

Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini ise erkekler oluşturdu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti.

Kadınlar daha uzun yaşıyor

Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,1 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 70,2 oldu.

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