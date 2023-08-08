Türkiye'nin Akdeniz kıyıları, CNN International'ın gündeminde: En iyi deniz tatili yerlerinden biri Tatil için en iyi noktalardan birinin Akdeniz sahilleri olduğu belirtildi. Marmaris, Fethiye ve diğer bazı göze çarpan lokasyonlar tavsiye edildi.

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ABD merkezli CNN International, her yaz mevsiminde turistlerin vazgeçilmez yerlerinden biri olan Türkiye'nin Akdeniz sahillerini okurlarına tanıttı.

Bölgede dağlarla çevrili kıyılara, canlı tatil köyleri ve şirin rıhtımların eşlik ettiği; çamlarla çevrili plajlar ve antik kalıntılarla dolu noktaların da olduğu belirtildi.

Akdeniz yorumu: Deniz tatili için en iyi yerlerden biri

Haberde Akdeniz için, "Yelkenlerinizi dolduran yaz meltemi rüzgarlarıyla, deniz tatili için dünyanın en iyi bölgelerinden biri." denildi.

Berrak sularla çevrili yerlerde yüzmenin tadının çıkarılabileceği, "büyülü koylarda yıldızların altına demir atılabileceği" bilgisi paylaşıldı. Bu koyların çoğuna yalnızca tekneyle ulaşılabildiği de hatırlatıldı.

Turkuaz sahil vurgusu

Türkiye'nin turkuaz sahilinde görülmeye değer bazı noktaların varlığına dikkat çekilerek, Gökova, Hisarönü ve Fethiye gibi körfezlere işaret edildi.

Marmaris ve Göcek'i de listesine ekleyen medya kuruluşu, Serçe Limanı'ndan "huzurlu bir koy" şeklinde bahsetti.

Gebekse Koyu'ndaki suyun maviliğine vurgu yapılırken, buraya sadece botla erişilebildiği kaydedildi.

Göcek ve Fethiye tavsiyesi

Sahil kasabası Göcek'in körfezin ana yatçılık merkezi konumunda olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

Gezmek, alışveriş yapmak, yemek-içmek, koylara ve adalara tekneyle gitmek için sakin bir yer.

Fethiye hakkında ise şunlara yer verildi: