Türkiye'nin en mutsuz 10 şehri

Haber Merkezi

Türkiye’de mutsuzluk oranı, insanların yaşam kalitesine dair önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Araştırmalar, insanların ruh halini etkileyen faktörlerin büyük bir kısmının yerel dinamiklerden etkilendiğini ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), birçok etkeni de göz önünde bulundurduğu ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ verilerinde en mutsuz iller açıkladı.

EN MUTSUZLAR TRABZON'DA

Buna göre Türkiye’de mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 11,19 ile en çok mutsuzların yaşadığı il, Trabzon olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en mutsuz illeri şu şekilde:

DİYARBAKIR

Nüfusu 1.804.880 olan Diyarbakır’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 24,75.

ANTALYA

Antalya Nüfusu 2.688.004 olan Antalya'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,7.

TRABZON

Nüfusu 818.023 olan Trabzon’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,19.

İZMİR

Nüfusu 4.462.056 olan İzmir’de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 10,65.

ANKARA

Nüfusu 5.782.285 olan Ankara'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,95.

SAMSUN

Nüfusu 1.368.488 olan Samsun’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,72.

İSTANBUL

15.907.951 nüfusa sahip olan İstanbul’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,12.



ÇORUM

Nüfusu 524.130 olan Çorum’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,1.

ORDU

Nüfusu 763.190 olan Ordu'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 8,75.

GÜMÜŞHANE

Nüfusu 144.544 olan Gümüşhane'de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 7,68 olarak açıklandı.

KARADENİZ'DEN 4 ŞEHİR

Araştırmada öne çıkan bir diğer detay ise Karadeniz bölgesinden Trabzon, Samsun, Ordu ve Gümüşhane’nin en mutsuz iller arasında yer alması oldu.

Özellikle Trabzon, yüzde 11,19 mutsuzluk oranıyla listenin en üst sıralarında kendine yer buldu.