Türkiye'nin en uzun yaşayan kalp nakillisi, 28 yıldır başkasının kalbiyle yaşıyor

Antalya'da yaşayan Hamide Akman (55), 1994 yılında kalp hastası olduğundan habersiz bir şekilde hamile kaldı. Kızını dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra halsizlik, bitkinlik ve kilo kaybı yaşamaya başlayan Akman, hastaneye başvurdu.

Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından kalp yetmezliği teşhisi konulan Akman, Prof. Dr. Ömer Bayezid’in yönlendirmesiyle kalp nakli listesine alındı ve uygun donör bekledi.

28 YILDIR KALP NAKLİYLE YAŞIYOR

1998 yılının yaz aylarında, beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kadından alınan kalp, Hamide Akman’a nakledildi.

İlk kalp nakilli hasta olarak 28. yılına giren Akman, o günden bu yana sağlıklı bir yaşam sürüyor.

Nakilden bu yana düzenli olarak yıllık kontrollerine devam eden Hamide Akman, kızını büyütüp üniversiteye göndermenin ve evlendirmesinin ardından bugün torunlarıyla vakit geçiriyor.

''28 YILDIR BAŞKASININ KALBİYLE YAŞIYORUM''

Hamide Akman, süreçten bahsederek, "Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kalp nakli hastasıyım. 28 yıldır başkasının kalbiyle yaşıyorum.

Kalp rahatsızlığım varmış. Aslında doğum yapmamam gerekiyordu ama doğumdan sonra kalp yetmezliği gelişti. Uzun bir süre teşhis konulamadı.

Daha sonra hocamla tanıştım, teşhis konuldu ve nakil listesine alındım, kısa sürede nakil oldum. Kızım büyüdü, okudu, mezun oldu ve evlendi.

Şimdi 2 torunum var ve onlara bakıyorum. 'Bebeğimi bile göremem' diyordum ama şimdi bebeğimin bebeklerini görüyorum. Bu benim için tarifsiz bir mutluluk." dedi.

''ÇOK KALİTELİ, ÇOK GÜZEL BİR HAYATIM VAR''

Hamide Akman, yeni nakil olan hastalar için umut olduğunu belirterek, "Ev hanımıyım, evimin tüm işini yapıyorum. Çamaşırımı, bulaşığımı, temizliğimi kendim yapıyorum.

Geziyorum, sosyalleşiyorum. Çok kaliteli, çok güzel bir hayatım var. Herkesi organ bağışına davet ediyorum.

Organlar toprak olmasın, hayat olsun, can olsun. Çocuklar anne babasız kalmasın, anne babalar evlatsız kalmasın.

Yaşamak çok güzel ama yaşatmak ondan da güzel. Ben kalbimi 24 yaşında bir genç kızdan aldım.

Organ bağışı yaşa bakmaz. Donör bulunur, hayat yeniden başlar." diye konuştu.

''UZUN YAŞAMAK KADAR KONFORLU YAŞAMAK DA ÖNEMLİ''

Prof. Dr. Ömer Bayezid, Hamide Akman'ın Türkiye'nin en uzun yaşayan kalp nakillisi olduğunu ifade ederek, "Hamide'nin hastalığı 1998 yılında son evreye ilerleyince Sağlık Bakanlığı'na bildirip kalp nakli listesine aldık.

Kısa sürede uygun bir kalp bulundu. Ameliyat sonrası son derece kaliteli, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdü.

Nakil olduğunda 4 yaşında bir kızı vardı. Kızını büyüttü, okuttu, mezun etti, evlendirdi.

Torunlarıyla birlikte gayet mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Uzun yaşamak kadar konforlu yaşamak da çok önemli.

Hamide bunu başarmış bir hasta." diye konuştu.

''HER SÖYLEDİĞİMİZE DİKKAT EDEN BİR HASTA OLDU''

Prof. Dr. Bayezid, ilk süreçte tedirginlikler yaşadığını söyleyerek, "Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan ilk kalp nakliydi. O dönemde doğal olarak bazı endişeler vardı, ancak başka bir tedavi seçeneği kalmamıştı.

Hamide çok uyumlu, düzenli kontrole gelen, söylediğimiz her şeye dikkat eden bir hasta oldu.

Artık ailemizin bir parçası gibi. Takip süreci boyunca son derece disiplinli davrandı. Türkiye genelinde şu anda 1540 hasta kalp bekliyor.

Bunların 370'i, yaklaşık dörtte biri, Akdeniz Üniversitesi'nin bekleme listesinde. Bu da ülke genelindeki önemli merkezlerden biri olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.