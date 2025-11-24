Türkiye'nin nüfusu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin nüfusu artıyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini yayınladı.

9 AYDA 400 BİNE YAKIN ARTIŞ

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı.

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

ERKEK NÜFUS ORANI YÜZDE 50

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

EN KALABALIK YAŞ GRUBU 5-9 YAŞ

Verilere göre en yüksek nüfusa sahip yaş grubu 6 milyon 216 bin kişiyle 5-9 yaş oldu. Bu grubu 6 milyon 508 bin kişiyle 10-14 yaş ve 6 milyon 421 bin kişiyle 15-19 yaş takip etti.

İLERİ YAŞ GRUPLARINDAKİ DÜŞÜŞ GÖZE ÇARPTI

Yaş dağılımında dikkat çeken bir diğer nokta ise ileri yaş gruplarındaki düşüş. 75-79 yaş grubunda nüfus 1 milyon 778 bin, 80-84 yaş grubunda 982 bin, 90 yaş ve üzerindeyse 246 bin kişi bulunuyor.

Nüfus oranlarında ise 0-4 yaş grubu toplam nüfusun yüzde 5,7’sini, ülkenin en kalabalık grubu olan 5-9 yaş arası ise yüzde 7,2’sini oluşturdu.

YAŞLI NÜFUSTA ARTIŞ EĞİLİMİ

Veriler, Türkiye’nin genç nüfus oranının hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğini, ancak yaşlı nüfusta artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.