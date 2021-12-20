Turunçgil sirkesi: Portakal, mandalina, limon ve greyfurt kabuklarından...

Kış mevsiminin C vitamini deposu turunçgillerinin kabuklarını ziyan etmek yerine sağlıklı sirkeler yapmaya ne dersiniz...

Turunçgiller ailesinden olan vitamin ve minarel değerleri yüksek meyveler, kış günleri bağışıklığı güçlendirme özelliği vesilesiyle sıklıkla tüketilir.

Kabuklarından ayırdığımız meyveleri yedikten sonra, çöpe atmak yerine değerlendirmenin yollarını arayanlardansanız, doğru yerdesiniz.

Kışın tuketigimiz turunçgiller kabukları aslında bizim sağılımız ve ev ekonomimiz için çok önemli.

Peki bu kabuklardan ne yapabiliriz: Tabi ki doğal bir sirke...

Hem temizleyici olarak kullanabileceğiniz hem de binbir şifasıyla yemeklerinizde kullanabileceğiniz bir turungil sirkesi.

İşte birbirinden faydalı 4 farklı meyveden yapabileceğiniz sirke tarifi...

TURUNÇGİL SİRKESİ TARİFİ

Yıkadıktan sonra soymuş olduğunuz portakal , mandalina, greyfurt ve/veya limon kabukları 5 litrelik pet şişeye doldurun üzerini geçecek kadar su ilave edin.

4-5 adet nohut ile birlikte karıştırın ve üzerini bez ile örtün.

Her gün düzenli olarak "tahta" kaşıkla karıştırın.

30 gün karanlık ve serin bir yerde bekletin .

30 gün sonra süzün ve 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ilave edin bozulmasını ve şaraba dönüşmesini engeller.

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