Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıldı Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi, kadınların iş dünyasındaki başarılarını artırmak amacıyla bugün, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın katılımıyla açıldı.

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ensonhaber.com

Kadınların iş dünyasındaki başarılarına katkıda bulunmak ve onlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi (KAGİM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla'dan dünyaya mal satmaya, tüm Tuzla'dan dünyaya açılmaya devam edeceğiz. Mazide olduğu gibi hak ettiğimiz noktaya yine bir şekilde çıkacağız ama bunu kadının gücüyle, etkisiyle, kadının yaratıcı zekasının inceliğiyle başaracağımızı ve Türkiye Yüzyılı'nın kadınların yüzyılı olacağına inanıyorum.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı aracılığıyla uygulanan, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında finanse edilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi’nin açılış törenine; AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, dernek başkanları ve birçok kadın katıldı.

"Türkiye Yüzyılı'nın kadınların yüzyılı olacağına inanıyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ben de bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılabilecek en anlamlı açılışı yaptığımıza inanıyorum. Kadın Girişimcilik Merkezimiz hayırlı olsun. Bu merkezin bir amacı varsa o da kadınlarımızın üretmesi, bu üretim sürecindeki pazarlama tekniklerinin öğrenilmesi, online satış, yöntem ve metotlarının geliştirilmesi ve sonuçta son kullanıcıya ulaşılması aşamalarında destek olunmasını sağlamaktır. Bu konuda üniversitelerimizde ve KOSGEB dahil olmak üzere birçok destek veren kurumlarımızın iş birliği içerisinde Tuzlalı kadınlarımızın bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağını da inanıyorum.

800 diye planlanan sayının bugün 814’e çıkmış ve bu 814 kadının gözlerindeki pırıltıyı gördüm. Biz Tuzla'dan dünyaya mal satmaya, tüm Tuzla'dan dünyaya açılmaya devam edeceğiz. Mazide olduğu gibi hak ettiğimiz noktaya yine bir şekilde çıkacağız ama bunu kadının gücüyle, etkisiyle, kadının yaratıcı zekasının inceliğiyle başaracağımızı ve Türkiye Yüzyılı'nın kadınların yüzyılı olacağına inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

"Bu hizmetler doğrultusunda kadınlarımız için çok güzel yollar açıldı"

Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bütün kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Bugüne özel çok güzel bir açılış yaptık; Kadın Girişimcilik Merkezi (KAGİM). Kadınlarımızın iş hayatında önünü açabilmek için evlerinden dünyaya açılabilmeleri için bu merkezi çok önemsiyoruz. Bir süredir de hizmet veriyor ve bu hizmetler doğrultusunda kadınlarımız için çok güzel yollar açıldı. Bunun için çok mutluyuz. Başarılarının daim olmasını diliyoruz. Kadınların her sektörde çok başarılı olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi Girişimcilik Merkezi (KAGİM) hakkında

Proje genelinde 800 kadına ulaşılması hedeflenmiş, gelinen nokta itibarıyla KAGİM üyesi girişimci adayı kadın sayısı toplam 834’’ü bulmuştur. 242 kadına girişimcilik anlamında ihtiyaç duyulabilecek mesleki ve teknik eğitimleri verilmiş, üretken girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amaçlanmıştır. 15-20 kişilik 12 farklı sınıf grubu oluşturulmuş ve her bir grup, aşağıdaki eğitim başlıklarından seviye ve bireysel ihtiyaçlar düşünülerek toplam 64 derslik eğitim programına dahil olmuşlardır.

Verilen dersler;

“Girişimcilik, İş Fikri Geliştirme, Ticarileşme Yol Haritası, Muhasebe, Ürün Tasarımı ve Ürün Geliştirme, Patent ve Lisans Okuryazarlığı, Firma GAP Analizi, Esnaf Muafiyeti, Dijital Dünyada Güvenlik, E-Ticaret (Pazaryeri Üzerinden Online Satış), Ürün Fotoğrafçılığı, Satış ve Pazarlama, İhracat, Müşteri İlişkileri, Finansal Bilinç ve Para Yönetme, KOBİ ve KOSGEB Destekleri, Bilişim Hukuku”