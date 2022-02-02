Üç Aylar mesajları 2022: Recep ayı kutlama, dualı, hadisli mesajlar...

İslam alemi için kutsal olan üç aylar vesilesiyle sevdiklerine mesaj gönderecek olanlar, Recep ayı hadisli, dualı kısa mesajları araştırıyor. İşte üç aylar mesajları 2022...

Üç aylar, Recep ayının ilk günü olan 2 Şubat 2022 Çarşamba itibariyle başladı.

Müslümanlar, bugünden itibaren ibadetlerini yoğunlaştıracak...

Recep ayı başlangıcı için sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler, onları ibadete çağırmak isteyenler üç ayların başlangıcı recep ayı için kutlama mesajları ve sözleri araştırıyor.

İşte akadaşlarınıza, akrabalarınıza, ailenize gönderebileceğiniz hadisli, kısa, uzun, üç aylar sözleri ve recep ayı mesajları 2022…

ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2022

Gonca gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Hz. Muhammed’i anımsatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar geçirmeniz dileğiyle.

Müslümanlığın nurlu yüzü yüreğinize dolsun, öteki dünyada Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze huzur ve saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bu mübarek günlerin feyzi ve bereketi üzerinize, rahmeti geçmişinize, huzuru evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Mübarek üç aylarınız kutlu olsun.

Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. İnşallah mevlam kabul eder yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle. Nice mutlu üç aylara.

İlahi rüzgarların kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu mübarek üç aylarda dualarda birlikte olmak dileğiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

“Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Üç Ayların başlangıcının, tüm din kardeşlerime mübarek olmasını temenni ediyorum.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan dilerim.

Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan dilerim.

Ne kadar susamış, ne kadar özlemişiz.. Hoşgeldin Üç Aylar… Hoşgeldin kutlu geceler… Hoşgeldin…

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Üç Aylar başladığında Peygamber Efendimiz (sav) "Yarabbi Recebi Şabanı hakkımızda hayırlı kıl. Bizleri Ramazanı Şerife ulaştır" diye dua ederlerdi. Üç aylarımız ve Cumamız Mübarek olsun.

Bu mübarek günler hatırına; kazasız, belasız, salgınsız, hastalıksız, afetsiz günler diliyorum. Allah, dualarımızı kabul eylesin.

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız kutlu olsun.

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Mübarek Üç Aylarını tebrik ederim.

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

Kimi zaman tökezlemiş ve bazen de düşmüş ama pişmanlığını itiraf etmiş biz kullara Rahman-ı Rahîm’in rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarınızı tebrik ederim.