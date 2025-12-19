Üç Aylar'a giriş duası: Recep ayına girerken okunacak dualar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç Aylar, 21 Aralık 2025'te Recep ayı ile başlıyor.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zaman dilimi; dua, tövbe ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen özel bir dönem olarak kabul ediliyor.

Özellikle Recep ayına girerken okunacak dualar, her yıl olduğu gibi bu yıl da trend aramalar arasında yer alıyor.

Müslümanlar, Üç Aylar’a adım atarken hem kalben hazırlanmak hem de bu mübarek ayları en verimli şekilde değerlendirmek için Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiye ettiği dualara yöneliyor.

ÜÇ AYLAR DUASI

Recep ayının başlamasıyla birlikte en çok okunan ve tavsiye edilen dua şöyledir:

“Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa‘bâne ve belliğnâ Ramazân.”

Anlamı:

“Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.”

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de “Muhammedün Resulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 defa Sübhanallahil - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Subhanallahil - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Subhanallahi -gafurur-rahim tesbihleri çekerek dualar edilebilir.