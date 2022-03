Ukraynalı anne, geri dönemeyen kızına kavuşmak istiyor

38 yaşındaki anne, "Kızım ağlıyor, üzülüyor. Buraya gelemezse tek başıma Ukrayna'ya gidip alacağım" dedi.

Alla İç, Rusya'nın saldırıları altındaki ülkeye giden ve savaş nedeniyle mahsur kalan kızıyla yeniden buluşmak için çağrıda bulundu.

Odessa kentinde yaşayan Alla İç (38), 2010 yılında Türk vatandaşı Semih İç (60) ile evlenerek Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşti.

ANNEANNESİNİ GÖRMEK İÇİN UKRAYNA'YA GİTTİ

Oturma izni alan Alla, kendisi ve kızı Anastasiia (15) için vatandaşlık başvurusunda da bulundu.

Edremit Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Anastasiia, iki ay önce felçli olan anneannesi Svitlana Gütsaliük'ü (62) görmek için Ukrayna'nın Vinnitsya kentine bağlı Gaysın ilçesinin Mıhaylivka köyüne gitti.

SAVAŞ ÇIKINCA GERİ DÖNEMEDİ

Savaşın çıkmasının ardından Anastasiia, Türkiye'ye geri dönemedi. Ağlayarak kızının fotoğrafını seven ve kıyafetlerini koklayıp özlemini gidermeye çalışan Alla İç, bir an önce çocuğuna kavuşmak istiyor.

"KİMSE GETİRMEZSE BEN GİDİP ALACAĞIM"

Alla İç, kızının bulunduğu yerin yakınlarında patlama olduğunu söyledi. Kızının bulunduğu yerde savaşın çok yoğun olmadığını ama patlama seslerinin duyulduğunu anlatan İç, bölgede internetin zor çektiğini kızıyla her gün iletişim kurabildiklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde, yakınlarında patlama olduğunu öğrendiğini kızının annesiyle 2 gün sığınakta kaldığını dile getirdi.

"KIZIM AĞLIYOR"

Alla İç, "Kızım ağlıyor, üzülüyor, onu ne zaman alacağımızı bekliyor. İki gün önce iki abim, eşlerini de alarak köyden ayrılmış ve kızımı annem ile orada yalnız bırakmış. Annem, 'yaşayacağım kadar yaşadım, torunum kurtulsun' dedi." diye konuştu.

Kızını çok özlediğini ifade eden İç, "O benim canımın yarısı, hangi anne çocuğunu özlemez ki. Eğer kızım buraya gelemezse ben tek başıma Ukrayna'ya gidip alacağım. Başka çarem yok, eğer bana bir yerden destek gelmezse tek başıma gideceğim.

"ONU ORADA BIRAKAMAM"

Romanya'ya gidip sınırdan geçerek bir şekilde kızıma ulaşacağım, onu orada bırakamam. Yetkililer bana lütfen yardım etsin, kızımı buraya getirmek istiyorum. Tek isteğim bu, lütfen sesimi duyun ve yardım edin." diye konuştu.

"TEK İSTEĞİM BENİ BURADAN ALMANIZ"

Annesine, video paylaşarak sesini duyurmak isteyen Anastasiia da ailesini çok özlediğini belirtti.

Anastasiia, şu anda Türkiye'de olmayı çok istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu an sizin yanınızda olmayı çok isterdim. Buradaki durumlar çok zor, çok korkuyorum. Her an bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Tek isteğim gelip beni buradan almanız. Buradan kurtulmak istiyorum. Lütfen gelip bana yardım edin. Burada market fiyatları 4 katına çıktı, geceleri silah ve bomba sesleri duyuluyor. Gerçekten çok korkuyorum, ananem çok yaşlı olduğu için maaşını alamıyor."