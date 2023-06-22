Ukraynalı anne ile kızı, Manisa'da Müslüman oldu 4 yıldır Türkiye'de yaşayan Ukraynalı anne ile kızı, Manisa'da Müslüman olarak "Ayşe" ve "Aliya" ismini aldı.

AA

Ukraynalı anne ile kızı, Müslüman olmak istediklerini belirterek Manisa’nın Yunusemre İlçe Müftülüğü’ne başvurdu.

Anne ve kızı için müftülükte ihtida töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İlçe Müftüsü Nedim Bakır, anne ve kızına İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel bilgiler verdi.

2 yıl önce de Ukraynalı bir kadın Müslüman oldu

Yaklaşık 2 yıl önce Anastasia adlı başka bir Ukraynalının kendilerine başvurarak Müslüman olduğunu ve "Safiye" adını aldığını hatırlatan Bakır, şunları söyledi:

Safiye kardeşimizin arkadaşı olan Natalia ve kızı Yulia'ya İslam dinini anlatması ve Müslüman olmalarını tavsiye etmesi neticesinde bugün Natalia hanım ve kızı Yulia'nın kelimeişehadet getirmeleri ve yepyeni bir hayata başlamalarına şahitlik ediyoruz. Bundan sonra sizlerin de Safiye Hanım gibi örnek olarak nice insanların İslam'a girmesine vesile olmanızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Ayşe ve Aliya oldular

Merasimde konuşan anne Natalia ise 4 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını dile getirerek, "Safiye arkadaşımıza teşekkür ediyoruz bize çok yardımcı oldu. Biz de İslam dinini araştırdık ve Müslüman olmaya karar verdik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Natalia, "Ayşe", kızı Yulia da "Aliya" ismini aldı.