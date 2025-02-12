Uludağ 40 günde bir milyonu aşkın tatilci ağırladı

DHA

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, sömestir tatili sona ermesine rağmen ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

‘Beyaz cennet’ olarak anılan bölgede mevsimin ilk karı 17 Ekim’de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık’ta açılmıştı.

Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, sıcaklık -14 ile -10 derece arasında seyrediyor.

40 GÜNDE BİR MİLYONU AŞKIN TATİLCİ

Aralıklarla devam eden kar yağışı, sezonu uzatırken tatilcilerin ilgisini canlı tutuyor.

Tatilcilerin hafta sonu tatilleri için öncelikli olarak tercih ettiği Uludağ, 1 Ocak'tan bu yana, 40 günde 500 bini teleferik ile ulaşım sağlayan, 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

85 BİN BİNEK ARAÇ GEÇİŞİ

Milli Park Gişeleri'nden bu süre içinde, aralarında 5 bin 700'ü minibüs, bin 508'i midibüs, bin 500 otobüsün de olduğu toplam 85 bin binek araç geçiş yaptı.

9 Şubat Pazar günü ise gişelerden geçiş yapan araç sayısı 10 bin olarak kayıtlara geçti.