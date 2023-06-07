Ünlü modacı Gülsüm Elkhatroushi'nin Hidiv Kasrı'ndaki kermesi yoğun ilgiyle başladı Her yıl belirli aralıklar düzenlenen ve kadın istihdamına katkı sağlayan ünlü modacı Gülsüm Elkhatroushi'nin düzenlediği kermes, bugün başladı. 3 gün boyunca devam edecek olan kermeste elde edilen gelir, medrese eğitimi alan çocuklar ve yardımlar için kullanılacak.

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Türkiye'de kadın nüfusunun iş gücüne katılımı son yıllarda artmış durumda.

Bu kapsamda hazırlanan kermesler de büyük katkı sağlıyor.

Ünlü modacı Gülsüm Elkhatroushi, bu alanda ön plana çıkacak projelere imza atıyor.

Öyle ki her yıl belirli aralıklarla düzenlenen kermesler, kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

El emeği ürünler sergileniyor

Burada stant açan kadınlar özellikle el emeği ürünlerini sergiliyor.

Giyimden ev tekstiline, yiyecekten mutfak ürünlerine çok sayıda ürün yer alıyor.

Elde edilen kazanç ise çocukların medrese eğitimlerinde ve çok sayıda yardımlarda kullanılıyor.

Cuma gününe kadar devam edecek

Bu yıl da Beykoz'un gözdesi Hidiv Kasrı'nda kermez düzenleyen Elkhatroushi, görkemli bir projeye daha imza attı.

Günler öncesinden başlayan hazırlıkların ardından çok sayıdaki firmanın katılımıyla bugün ziyaretçiler ağırlanmaya başladı.

3 gün boyunca sürecek olan ve ücretsiz girişlerin yapıldığı kermes, saat 10.00 ile akşam 22.00 arasında ziyaret edilebilecek.